Vallebona. Dal pomeriggio a tarda sera, ieri il centro storico di Vallebona è stato invaso da una quarantina di Api allestite con tanta creatività e fiori.

di 98 Galleria fotografica Ape in fiore 2018 a Vallebona









Grande successo perciò anche per l’edizione 2018 dell’“Ape in fiore”, il tradizionale appuntamento estivo che da anni ormai anima i carrugi del piccolo paese medievale. Giunto alla sua dodicesima edizione, unico per genere, qualità, valenza turistica ed affluenza di persone, ha reso la domenica frizzante, allegra e spensierata grazie alla musica itinerante, degli artisti di strada sui ritmi della samba, dei percussionisti, dei gruppi unplugged, di dj set, del concerto finale di musica mediterranea e allo street food, che ha permesso di far degustare i prodotti culinari della riviera ponentina. Un’attenzione particolare inoltre è stata riservata ai visitatori ‘in erba’ grazie allo spettacolo con bolle giganti, giochi di una volta ed altre sorprese.

Anche a questa edizione ha partecipato il Lions Club Bordighera Ottoluoghi con l’“Ape occhialuta”, che raccoglieva occhiali usati per riciclarli. L’evento è stato possibile grazie all’organizzazione dell’amministrazione comunale di Vallebona, che ha agevolato l’arrivo dei visitatori con il servizio messo a disposizione: comode navette a percorso gratuito che hanno contenuto il disagio del parcheggio. La manifestazione inoltre, anche quest’anno, è rientrata nell’ambito di ‘Expo prodotti liguri’ per il quale il Comune di Vallebona l’anno scorso ha ricevuto un contributo dalla Regione. Ha presenziato all’evento anche la vicepresidente e assessore alla sanità di regione Liguria Sonia Viale.

La parata floreale dell’Ape, il tipico mezzo di trasporto della gente di Vallebona, è diventata negli anni anche un luogo di incontro di collezionisti, club storici del veicolo e appassionati.