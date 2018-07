Ventimiglia. “Il 14 luglio sarò di nuovo a Ventimiglia”. Lo ha annunciato Vauro Senesi, vignettista di satira politica tra i più noti in Italia. “Ricordo l’ultima volta: le impronte con la vernice bianca, lavabile, che insieme ai migranti abbiamo lasciato sugli scogli rossi di Ventimiglia a testimonianza di quella barriera inumana che costringe le persone a rimanere prigioniere tra il mare e gli scogli. Bene, quella barriera è ancora in piedi e altre se ne sono alzate. Altre barriere nelle nostre coscienze e dobbiamo abbatterle non solo per solidarietà con i migranti ma per solidarietà con le nostre stesse società che stanno rischiando l’imbarbarimento e l’inferocimento. Ci vediamo a Ventimiglia, il 14 luglio”.

Nel dicembre 2017, Vauro Senesi aveva attaccato il sindaco Enrico Ioculano in diretta su La7, paragonando la sua ordinanza con la quale veniva vietata la somministrazione di cibo e bevande ai migranti senza le dovute autorizzazioni ad un’ordinanza nazista: quella che vietava di dare cibo ai deportati.