Sanremo. Al termine di ben più di 24 ore di partite no-stop, la squadra ‘Solo Pappocchie’ si è aggiudicata la decima edizione della “24orissima” di beach volley a Sanremo.

L’atto finale è andato in scena nel bel mezzo di un pomeriggio di caldo torrido, ieri, 15 luglio, poco prima della finale dei Mondiali di calcio. ‘Solo Pappocchie’ ha superato in finale il quartetto del ‘Pesce Innamorato’ in due set con il punteggio di 22/20 21/19.

Sul podio del torneo open organizzato dalla Riviera Volley Sanremo è salita anche la squadra ‘E Manuelo dov’è’ che ha superato ‘Bada nel Paese dei Balocchi’ nella finalina per il terzo e quarto posto. In totale sono state limitate a 40 le squadre iscritte all’evento che fa parte del Calendario delle Manifestazioni estive del comune di Sanremo per poter gestire al meglio una lunghissima serie di partite, quelle delle eliminatorie a tempo, e quelle successive a set.

L’edizione 2018 della 24Orissima è stata ospitata dagli stabilimenti balneari Lido e Italia nella zone tra i due porti ed ha portato su quelle spiagge, solitamente frequentate da famiglie ed anziani, una innovativa ventata di gioventù.

Ospite d’onore è stato Claudio Galli, duecento presenze in Nazionale con due vittorie in World League ed un Europeo, attuale commentatore di pallavolo per Rai Sport. Miglior giocatore è stato eletto il cubano Lazaro che ha giocato nel team ‘E Manuelo dov’è’.