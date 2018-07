Bordighera. “Salti, arrampicate e tanta, tanta energia. E’ così che i ragazzi di E-State Insieme, la scuola estiva di Ventimiglia Alta della Coop. Jobel, hanno trascorso la mattinata al Bordilandia Park martedì scorso.

Un’ora e mezza di assoluto divertimento tutti insieme. Unica regola: non sfuggire alla stretta sorveglianza delle educatrici. Il gioco che è andato di più? Un gonfiabile dalle sembianze di un elefante che apriva e chiudeva la bocca, mentre ci si doveva impegnare a non cadere per non rimanere fuori dalla fauci del pachiderma gonfio d’aria.

Per finire, merendata sul lungomare di Bordighera. “Grazie al Bordilandia Park per averci fatto trascorrere una mattinata in allegria” – racconta Marzia, la coordinatrice della scuola estiva che ringrazia anche i bambini, le famiglie e le altre colleghe.