La Sanremese ci prova ma la Samb non perdona, uno a zero in Coppa Italia Tim al “Riviera delle Palme”

San Benedetto del Tronto. Dura poco il cammino matuziano in Coppa Italia Tim. Si ferma al primo turno nella splendida cornice del “Riviera delle Palme”, uno degli stadi più belli d’Italia, con la Sanremese che non sfigura contro una compagine di categoria superiore, per di più con il favore di formidabili mura amiche.

La Sambenendettese vince con il minimo scarto grazie ad un gol al 47′ di Gelonese, che calcia a rete su traversone di Di Massimo.

I rossoblu, formazione di Serie C (con aspirazioni da B), macinano gioco in abbondanza. Ma il bilancio delle occasioni gol sembra pendere da parte ospite, con un palo di Spinosa al 55’ euna punizione di Molino che fa la barba alla traversa a fine primo tempo. Senza dimenticare Scalzi e Taddei, che due volte l’uno hanno impensierito non poco Sala.

Di categoria superiore, rispetto a un campo di Serie D “nostrano”, il contorno del pubblico, con la Curva Nord che contava almeno 300 ultras rossoblu e un settore ospiti con 12 indomiti tifosi matuziani, reduci da 700 chilometri di massacrante trasferta in auto, lì comunque per i colori biancoazzurri.