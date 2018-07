Sanremo. Si è disputata domenica 1 giugno a Campomorone (GE) l’ultima tappa del Campionato Ligure di Softair specialità PCS (Pattuglia, Combat a Scenari).

La Riviera dei Fiori Sanremo Softair, composta da Alfredo Tinelli, Luca Bottino, Lorenzo Ciccone, Matteo Ghigliotti, Tiziano Carbonetto, Luca Greggio, Maurizio Nobbio, Cristiano Ciprotti, vincendo l’ultima tappa si è

aggiudicata la vittoria del Campionato Regionale concludendo a 95 punti in classifica generale a +9 punti dalla seconda classificata. Per la squadra di Softair Sanremese è il secondo titolo Regionale conquistato dopo quello dello scorso anno.

“E’ stata una vittoria fantastica” – commenta Alfredo Tinelli, presidente della Riviera dei Fiori Sanremo Softair, che poi continua - “Questa ultima tappa era impegnativa sotto molti aspetti, sicuramente non era una gara semplice sotto l’aspetto tecnico, sappiamo che nel PCS la competitività è molto alta e sappiamo che in ogni gara per restare nell’alta classifica non bisogna sbagliare quasi nulla ed è cosi che abbiamo fatto. Avendo vinto anche la scorsa gara partivamo con 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica ma non erano un vantaggio sufficiente da stare tranquilli, così abbiamo giocato per vincere e conquistare matematicamente il titolo di Campioni Regionali 2018”.

“Avendo vinto il Campionato Regionale nel 2017 quest’anno partivamo come squadra da battere e vista la competitività delle squadre con cui dovevamo confrontarci sapevamo che non sarebbe stato affatto facile. Come in ogni sport anche nel Softair Vincere ed ottenere dei buoni risultati è difficile e ripetersi lo è ancora di più, ma coscienti di questo abbiamo lavorato a testa bassa per tutta la stagione dando il 100% ad ogni gara per difendere il titolo vinto nel 2017 e ci siamo riusciti.

Da campioni regionali inoltre abbiamo conquistato la qualificazione diretta alle finali nazionali di ottobre senza dover passare dalle semifinali (playoff), evento che ci vedrà per il quinto anno di fila confrontarci con i migliori Club Italiani nella nostra specialità. Un grazie speciale a tutti i ragazzi della squadra, questi risultati sono il frutto del lavoro di ogni domenica.

Aver portato a casa un’altro titolo è per noi motivo di grande orgoglio e questo è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tutto il Club Riviera dei Fiori Sanremo Softair verso questo fantastico sport”. Per provare questo appassionante sport con la Riviera dei Fiori Sanremo Softair contattare Alfredo al 3402858384.