La Riserva Bianca di Limone Piemonte apre i propri impianti estivi

La Riserva Bianca di Limone Piemonte è pronta ad aprire i propri impianti estivi tutti i giorni dal prossimo 28 luglio. Occasione migliore per tenere a battesimo questa apertura prolungata sarà la rassegna musicale “Note D’Acqua”.

Tre concerti da non perdere in un contesto unico in tutto l’arco Alpino: i musicisti si esibiscono su una zattera in movimento in mezzo al Lago Terrasole e gli spettatori assistono dalle sponde attraverso uno scenario veramente magico! Il lago si trova ad una quota di 1750 metri ed è raggiungibile con una passeggiata di 20/30 minuti dall’arrivo della Telecabina Bottero (per chi sale dal Paese) oppure in 30/40 minuti a piedi dall’arrivo della Seggiovia Cabanaira (per chi sale da Limone Quota 1400mt).

Il calendario dei concerti prevede l’inizio alle 12 e vedrà esibirsi domenica 29 luglio il gruppo Madamè, martedì 14 agosto il Frederic Viale-Emanuele Cisi jazz quartet, e domenica 19 agosto il Progetto Lou Dalfin.

I concerti sono gratuiti. Gli impianti della Riserva Bianca sono a disposizione con le seguenti tariffe: andata con facoltà di ritorno € 10.00, andata con facoltà di ritorno junior (nati dopo 01/01/2008) € 5.00, andata con facoltà di ritorno baby (nati dopo 01/01/2012) Omaggio, ritorno € 6.00, giornaliero mountain bike € 16.00.

“I concerti al Lago Terrasole rappresentano una tradizione importante ed una manifestazione qualitativamente di livello per la nostra offerta turistica – dichiara Nicola Dalmasso, Vicepresidente Lift spa – Siamo felici che l’inizio di tale rassegna combaci con la apertura tutti i giorni dei nostri impianti estivi. Il nostro Staff sarà pronto ad accogliere al meglio tutti coloro che desidereranno assistere a questa meravigliosa attrattiva musicale in quota!”.

La manifestazione si svolgerà presso Quota 1400 mt. in Limone Piemonte ed avrà un ricco programma di attività sportive agonistiche, non competitive, culinarie e ludiche. L’evento avrà inizio sabato 14 luglio alle 14 con l’inaugurazione della nuova area dedicata ai bimbi denominata “RiservaBianca KidsClub”, e della avvincente zona Pump truck attraverso la quale i bikers potranno cimentarsi in un percorso gincana debitamente allestito ed attrezzato da tecnici nazionali!

Alle 18, inoltre, verrà aperto lo stand gastronomico in collaborazione con la Pro Loco locale. Infine il primo grande momento agonistico in versione serale: alle 21 gara di sci in notturna aperta a tutti sulla pista “Limone Snow House”. Chiusura con uno spettacolo pirotecnico!

Il programma di domenica 15 luglio, invece, prevede alle 8.30 il primo momento agonistico dedicato alla gara di sci in parallelo sempre sulla pista “Limone Snow House”; alle 11 gara di bike sulla neve sempre in modalità parallelo. Per rifocillare gli atleti e gli spettatori lo stand gastronomico aprirà alle 12.

Durante i due giorni verrà, infine, allestito un vero e proprio Village all’interno del quale partner e sponsor organizzeranno test, esibizioni, trial, prove materiali, ed esposizioni. Rossignol, Vini Santero, Bottero Ski, Gino auto Spa, e Molecola saranno alcuni dei prestigiosi Partner della nostra manifestazione ! Sempre presso lo spazio espositivo verrà anche allestito un Riserva Bianca point ove curiosare le novità della nostra Stazione turistica e prendere già informazioni sui prossimi eventi in quota, sul Bike resort, e sulla prossima stagione invernale.

” La Riserva Bianca è in grado di organizzare grandi eventi e desidera dimostrarlo in estate attraverso questa bella ed importante manifestazione in quota. La “Limone Snow House” è stata realizzata dai nostri tecnici applicando moderne tecniche ed abilità operative: siamo riusciti ad accumulare una buona quantità di neve vera che in questi giorni viene trattata per realizzare una vera e propria pista di sci in estate – dichiara il Vicepresidente Lift spa Nicola Dalmasso – La due giorni denominata “Limone Sport Festival” sarà intensa e regalerà un ambiente insolito durante il periodo estivo: tutta energia per la promozione della nostra località turistica. Un plauso allo Staff di Lift spa ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di collaborare fattivamente alla realizzazione di questo festival sportivo!”.

Le iscrizioni alle gare di sci e di bike sono ancora aperte a tutti e vengono registrate attraverso la pagina web dedicata sul sito web della Riserva Bianca: http://www.riservabianca.it/limone-sport-festival-iscrizione-alle-gare/

A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara ricolmo di oggetti, gadget dagli sponsor, informazioni sui prossimi eventi, e… sorprese! Altre informazioni ed aggiornamenti: www.riservabianca.it, canali social Facebook ed Instagram.