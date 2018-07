Imperia. Nel tardo pomeriggio di sabato 30 giugno, presso il Bar della piscina si è tenuta la festa sociale giallorossa aperta ai tesserati ed agonisti della Rari Nantes Imperia.

E’ stata l’occasione per brindare e sorridere tutti insieme, chiudere una lunga stagione e augurarsi buona estate. Ad aprire l’aperitivo è stata la presidente Francesca Leone che si è presentata ed ha aperto le porte giallorosse: “Mi presento perché non ci conosciamo di persona ancora con tutti. I momenti di convivialità, come quelli di oggi pomeriggio, sono fondamentali dovranno aumentare per rinsaldare ulteriormente il rapporto tra nuoto e pallanuoto.

I più giovani sono al centro del nostro progetto, vogliamo crescere con loro. Sapete che è un momento difficile in cui gli sponsor sono sempre meno, diventa così fondamentale la collaborazione continua tra società, atleti e genitori. A tal proposito vorrei ricordarvi che prosegue il progetto ‘Porte Aperte’ ed anche ringraziare Christine, Marco e Franco che hanno accompagnato con costanza ed impegno le nostre squadre nei campionati.

Per il futuro sportivo non vi posso dire ancora nulla perché, nei prossimi giorni, prenderemo alcune decisioni definitive per la prossima stagione. Buona Festa a Tutti e Forza Rari!”.