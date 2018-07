La rappresentativa della provincia di Imperia vola a Montecatini Terme per le fasi nazionali del campionato di CSI Open Maschile

Imperia. È tutto pronto per l’inizio delle fasi nazionali del campionato di CSI Open Maschile. La rappresentativa della provincia di Imperia, impegnata negli ultimi allenamenti di rifinitura, partirà alla volta di Montecatini Terme la prossima settimana, dove dal 12 al 15 luglio verranno ospitate le fasi nazionali di pallavolo.

“Un onore poter concorrere al titolo” – commenta il capitano Fabio Cicconetti – “ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra che mi permettono nonostante la mia ormai non più giovane età (classe 1976 n.d.r.) di partecipare a questa competizione, a fine torneo mi solletica l’idea di appendere le scarpe al chiodo e lasciar spazio alle nuove leve”.

La squadra coglie l’occasione per ringraziare la Parafarmacia Le Ferriere, nella persona di Antonelli Maurizio per aver sponsorizzato la spedizione. Appuntamento quindi a giovedì 12 luglio per l’esordio contro l’ A.S.D. Sport Actea Catania

La lista degli atleti che parteciperanno alla spedizione:

Acquarone Davide – Schiacciatore

Bonsignorio Enrico – Centrale

Cicconetti Fabio – Schiacciatore

Cipollone Flaviano – Schiacciatore

Genre Andrea – Centrale

Ginulla Christian – Opposto

Marongiu Matteo – Libero

Tomatis Daniele – Palleggiatore