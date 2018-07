Sanremo. Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori la sede di svolgimento della 1ª edizione dell’Educamp Sanremo.

Gli spazi del Mercato, sempre più accoglienti e strutturati in maniera adeguata per accogliere questo tipo di eventi, saranno a disposizione dei partecipanti che si sposteranno tra campi di pallavolo, basket, tatami, pista di pattinaggio, palestre di ginnastica, trampolini , e vari altri spazi da utilizzare per le attività in programma.

Il Progetto Educamp è un’interessante proposta che il Coni Nazionale porta avanti da diversi anni per promuovere lo sport non competitivo con metodologie e format innovativo e coinvolgente, affidandosi al capace staff Tecnico del Coni, in collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni Sportive presenti sul territorio.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Sanremo, che ha messo a disposizione i locali offrendo il patrocinio all’iniziativa, in piena sintonia con l’anno in cui Sanremo è stata nominata Città Europea dello Sport, per una settimana ( da lunedì 16 a venerdì 20) i giovani in età compresa tra i 5/15 anni potranno aderire all’iniziativa che si preannuncia accattivante per la location, gli sport e le attività che vi verranno praticate.

I partecipanti si ritroveranno alle 8 e 30 e le attività terminano alle 17. Con la quota di iscrizione, (110 euro per la settimana) oltre a fornire la divisa, il pranzo, la merenda e i gadget, si potranno svolgere attività sportive, educative e ricreative, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’ASL provinciale.

Saranno gli esperti e qualificati Educatori del Coni Provinciale a gestire le attività, formando i gruppi e ‘accompagnando’ i giovani partecipanti nel percorso giornaliero tra gli sport che hanno aderito ( Atletica, Basket, Calcio, Ginnastica artistica, ritmica, trampolino, parkur, Judo, Rugby, Pattinaggio, Softball e Volley).

Verranno inoltre proposti giochi di precisione, giochi in musica, animazione, test Coni e ci sarà una grande festa finale prevista per venerdì 20 alle 15. Prezioso il contributo delle Società Sportive del territorio che con i loro tecnici di Federazione avvicineranno i partecipanti alle loro attività, e cercheranno di trasmettere la loro passione verso queste discipline che verranno poi proposte nella prossima stagione sportiva presso le palestre ed i campi che gestiscono.

Al momento sono disponibili ancora alcuni posti, chi fosse interessato può contattarci via mail educamprivieradeifiori@gmail.com o ai numeri 3391963015/ 3349990697.