Indomita Sanremo apre una nuova palestra e cerca istruttori certificati

Sanremo. Indomita Sanremo continua a crescere e apre una nuova palestra in corso Inglesi 214.

Per questo motivo il presidente David D’Ambrosio cerca istruttori (certificati) di arti marziali per avere più discipline da trattare. Ad esempio karate, judo, tai chi , krav maga, kung fu ecc specialmente per bambini.

Ma non solo, anche discipline ginniche come cross fit, pilates , ginnastica posturale e ginnastica morbida, nonchè fisioterapisti con un occhio di riguardo per le persone anziane. Le fasce orarie da sfruttare sono diverse. Indomita è anche aperta a collaborazioni con altre associazioni sportive.I corsi inizieranno a settembre.

Per informazioni consultate la pagina Facebook INDOMITA SANREMO.