Incidente mortale sull’Autofiori: vittima una donna che viaggiava verso Genova

Nella tarda mattinata odierna un gravissimo incidente si è verificato sull’autostrada dei Fiori tra i caselli di Finale Ligure e Feglino che ha visto il decesso di una donna. Ancora frammentarie le notizie a riguardo ma sembra che la donna si sia schiantata da sola contro il guard-rail mentre viaggiava in direzione Genova e per lei l’impatto è stato fatale. In quel tratto si è presto creata una coda che ha raggiunto gli 8km. Sul posto sono presenti mezzi di soccorso e forze dell’ordine che devono chiarire la dinamica dell’incidente.