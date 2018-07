Incidente in moto a Tenda: muore 38enne imperiese

Tenda. Un uomo di 38 anni, originario di Imperia, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente in moto avvenuto sulla Strada Statale 20 del col di Tenda, all’altezza della RD6204 tra Vievola e Tenda, in territorio francese.

L’uomo avrebbe perso il controllo della moto, incastrandosi dentro una vettura, dopo essere uscito dal tunnel di Tenda. E’ morto sul colpo.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora dalle autorità d’Oltralpe, sembra che il motociclista, che viaggiava in direzione Ventimiglia, si sia spostato sulla sinistra per superare un veicolo quando si è schiantato contro l’auto guidata da un monegasco di 88 anni. L’anziano non è rimasto ferito in modo grave, ma è sotto choc per l’accaduto.