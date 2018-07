Imperia. Riunione stamattina in Provincia dal Comitato di sorveglianza del programma transfrontaliero Interreg Alcotra Italia-Francia 2014-2020: all’ordine del giorno gli 11 progetti (Piani tematici Pitem e Piani territoriali Piter) per un rotale di circa 38 milioni di euro, con ricadute previste sulla sul provincia di Imperia per circa 4 milioni di euro.

Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni partner (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Alvernia-Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e dei Dipartimenti (Alta Savoia, Alte Alpi, Alpi di Alta Provenza e Alpi Marittime).

Fabio Natta, presidente della Provincia



Presente oltre presidente della Provincia Fabio Natta che ha fatto gli onori di casa, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Turismo, ambiente, viabilità salvaguardia del territorio gli ambiti di intervento previsti. Con le stesse modalità sono già stati finanziati, per esempio, un tratto della ciclabile Camporosso-Ventimiglia e il progetto “Jardival” grazie al quale il giardino di Villa Grock è stato riportato allo splendore originario.