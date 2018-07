Imperia, violenta rissa nel centro di accoglienza dei migranti: almeno quattro feriti

Imperia. Una violenta rissa è scoppiata in serata al centro di accoglienza per migranti in via Berio. Almeno quattro i feriti tra circa venti persone coinvolte. L’episodio, di cui non si conoscono ancora le cause, sarebbe avvenuto durante una festa. Uno degli stranieri sarebbe stato aggredito a colpi di bottiglie, riportando una profonda ferita alla spalla. Mentre un secondo straniero ha riportato una ferita ad una spalla. Sarebbe rimasta ferita anche un’operatrice.

Sul posto sono accorse alcune pattuglie dei carabinieri, il personale sanitario del 118 e due ambulanze di Croce d’Oro e Croce Rossa.