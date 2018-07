Imperia, vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro a “Cene in Borgo”

Imperia. Il Sindaco, on. Claudio Scajola, ha firmato in queste ore un’ordinanza che impone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o altro materiale atto ad offendere per l’evento di questa sera a Borgo Marina “Cene in Borgo”. Ordinanza 27 07 2018