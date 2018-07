Imperia Unplugged Festival: ecco i finalisti del Premio Imperia Musicale

Imperia. L’associazione culturale Imperia Musicale è lieta di annunciare i nomi dei 14 finalisti della prima edizione del Premio Imperia Musicale: date tantissime le proposte pervenute da tutta Italia e tutte di qualità il numero di finalisti è stato portato a 14 anzichè 12 come inizialmente previsto.

Il vincitore aprirà la serata di mercoledì 8 agosto esibendosi prima di L’Aura, Nathalie e Stona e sarà selezionato nella serata di martedì 7 agosto presso il bar 11 di Piazza De Amicis a partire dalle ore 21 da una giuria specializzata composta da esperti del settore.

Ecco i nominativi dei cantautori e artisti selezionati:

Pepè da Sanremo (IM), Marianna da Imperia, Joe Rainaldi da Imperia. Edoardo Borghini da Livorno, Daniele Miraglia da Imperia, Glomarì da Fidenza (PR), Varry da Savona. Beppe Trabona da Albenga (SV), Mostly Harmless da Sanremo (IM), Alessandro Cavarretta da Bologna, Nicole Stella da Verbania, MaryOn da Novara, Beppe Mistretta da Genova, Karen Marra da Londra.

La giuria sarà composta da Chiara Ragnini (cantautrice, vice presidente Associazione Culturale Imperia Musicale), Giulia Cassini (giornalista, Il Secolo XIX), Alberto Calandriello (scrittore e critico musicale, Associazione Culturale Zoo), Lorena De Nardi (vocal coach, Progetto InCanto), Vanessa Socratini (progetto giovani, Associazione Culturale Imperia Musicale). Presenta Riccardo Ghigliazza di RadioGrock.

Il programma completo del Festival sarà presentato venerdì 3 agosto in conferenza stampa: gli eventi, che si articolano su tre giornate dal 6 all’8 agosto, vedranno protagonisti anche i cantautori Geddo e Alessandro Sapiolo, in un live acustico a chiusura della presentazione del volume “Abbassa quello stereo!” (CreateSpace Editore, 2018) di Alberto “Il Cala” Calandriello, prevista per lunedì 6 agosto in piazza San Giovanni alle 21.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Imperia Unplugged Festival 2018:

6-7-8 agosto, Imperia Oneglia, con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia, in collaborazione con Civ NuovOneglia, ingresso libero, alle 21

lunedì 6 agosto, alle 21, piazza San Giovanni, Notte con gli Autori, presentazione del volume “Abbassa quello stereo!” di Alberto “Il Cala” Calandriello, interventi musicali di Geddo e Alessandro Sapiolo, presenta Marika Amoretti.

martedì 7 agosto alle 21, piazza De Amicis, Bar 11. Premio Imperia Musicale: sul palco 14 nuove proposte da tutta Italia che presenteranno i loro progetti inediti. In collaborazione con RadioGrock, presenta Riccardo Ghigliazza.

mercoledì 8 agosto, alle 21, piazza San Giovanni, L’Aura + Nathalie + Stona, in apertura il vincitore del Premio Imperia Musicale, presenta Eugenio Ripepi.

Si ringraziano gli sponsor: Bar 11 di Monica Tondelli, Coop Liguria, Top Team Lesci Parrucchieri, Latte Alberti, Cafè del Porto, Studio Zagarella, Usatomania, Ithil World Recording Studio, Silvia Rossi Estetista, Tutto Gelato, Dalla Padella alla Brace.