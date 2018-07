Imperia, ultimo giorno di lavoro per la sindacalista Costanza Florimonte

Imperia. E’ andata in pensione la sindacalista Costanza Florimonte, ex consigliere camerale di CGIL, CISL e UIL. Lo ha annunciato lei stessa in un messaggio lasciato su Facebook:

“30 giugno: Ultimo giorno di lavoro”, ha scritto, “Questo é il lavoro più difficile che sto per fare…salutare tutti e partire.. E’ arrivato il momento di interrompere il viaggio che ho intrapreso con voi…amici, compagni, colleghi, colleghi che sono diventati amici. Tutti avete fatto parte della mia vita. Vado in pensione ed è un passaggio importante della vita ed è pieno di significati. Ho trascorso intere giornate, lavorando tantissimo e ne sono orgogliosa, perché credo di aver costruito qualcosa, ho conosciuto e lavorato con persone meravigliose. Un’ esperienza straordinaria, che mi ha arricchita molto e mi fa andare in pensione con un bagaglio carico di amicizia, di umanità e di vivere civile. Grazie alle donne e gli.uomini che ho.incontrato in questo splendido viaggio. Uomini e donne che hanno creduto in me, vi lascio con un sentimento di orgoglio”.

Ricordando gli anni del suo lavoro: “Sono stati anni meravigliosi ricchi di passione, lavoro, politica, attivismo amicizia vera.

A qualcuno mancherà la mia presenza, come a me mancherà la presenza di tutti voi.

Torno a “casa” la mia casa d’origine, la Campania, ma anche la Liguria ormai è casa..coccolandomi…e così ho due case…e mi mancano sempre entrambe è la dura lotta dell’affezionarsi ad un posto….

Torno a casa quindi,la CGIL di salerno è pronta ad accogliere la mia collaborazione dopo alcuni mesi di riposo…le donne non si fermano mai… È arrivato cosi il momento, ci siamo, chiudo gli ultimi scatoloni con tutto il carico emotivo dentro e parto…grazie di vero cuore a voi tutti, presenze importanti per me… Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti e anche …… a me”.