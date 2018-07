Imperia. Stasera comincia la Beach Waterpolo Cup, l’evento sportivo dell’estate imperiese.

Tanti big della pallanuoto scenderanno in vasca tra agonismo, risate e divertimento: sarà l’occasione per rivedere in acqua alcuni grandi dello sport imperiese.

Fischio d’inizio alle 20.30 allo stabilimento ‘I sogni d’estate’, di fronte al quale è stata installata una tribuna per fare accomodare il pubblico. Si comincia con le squadre Don Quique Padel vs Matamà Braceria.

Seguiranno le altre squadre: i campioni in carica di Portego De Mà, Il Chioschetto, i vice campioni in carica di Osteria Porca Vacca feat. Amoretti Assicurazioni, Pescheria Mareblu, Agorà Ristorante Pizzeria e Poggio Dei Gorleri. Le squadre saranno divise in due gruppi da quattro nominati Girone Portu e Girone Ineja. Da stasera a sabato (dalle 20.30 alle 24 circa) il divertimento è assicurato.