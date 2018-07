Ventimiglia, tir bloccato in via Cavour: traffico in tilt

Ventimiglia. Un tir è rimasto bloccato in queste ore in via Cavour a Ventimiglia. Si tratta di una zona a senso unico e la situazione ha causato un blocco del traffico che per l’occasione è stato deviato.

Un carro attrezzi, proveniente da Imperia, nonché unico in provincia, sta giungendo sul posto per riportare la situazione stradale alla normalità.