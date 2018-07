Imperia. Il Comitato civico “Via Cascione, isola Felice” non si arrende alla riapertura al traffico del primo tratto della principale arteria portorina e si fa promotore di appelli e petizioni.

“Non siamo disposti – dicono gli organizzatori della manifestazione di stasera – a rinunciare a un centro storico a misura d´uomo e chiediamo al sindaco di smetterla di accampare scuse”.

Movimenti, partiti e associazioni si sono dati appuntamento stasera alle 20.40 in via Cascione: raggiungeranno a piedi, come liberi cittadini che passeggiano, via Carducci dove, presso la sede della Società Operaia dottor Francesco Raineri”, si svolgerà l’assemblea pubblica del fronte del “si”.

“Un pasticcio – ha ammesso il sindaco Scajola presentando la giunta – Nessuna decisione è stata ancora presa. Il sondaggio distribuito servirà a fare chiarezza ma non sarà decisivo. C’è da considerare che i lavori di restyling sono durati 4 volte tanto la media e questo ha danneggiato i commercianti”.

A pochi metri di distanza il neo assessore alla Viabilità Antonio Gagliano, leader del fonte del “no”, titolare di un bar prospiciente al tratto pedonalizzato annuiva alle parole del sindaco. Peccato che i lavori siano stati rallentati proprio dai continui ricorsi al Tar proposti proprio da Gagliano quale primo firmatario.

Ha ragione Scajola, un vero e proprio “pasticcio”.