Imperia, spaccia cocaina davanti ai carabinieri: straniero a processo

Imperia. Nel corso della notte appena trascorsa si è conclusa, con l’arresto in flagranza, un’indagine lampo dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Con la bella stagione, infatti, i militari della Benemerita hanno intensificato i servizi in chiave preventiva e repressiva dei reati in genere ed in particolare di quelli in materia di stupefacenti.

L’obiettivo della scorsa notte era un soggetto già noto ai carabinieri che è stato visto aggirarsi in modo sospetto in area isolata e distante dalle sue zone abituali. Questi particolari hanno insospettito i militari che hanno così iniziato a tenerlo d’occhio, curando di non essere a loro volta visti. E dopo un po’ di attesa si è concretizzato davanti ai loro occhi uno scambio inequivocabile di denaro con piccoli involucri.

A quel punto i militari sono usciti allo scoperto bloccando i due soggetti: un marocchino 38enne (A.M.W. le iniziali), residente in città ed un soggetto originario di Torino, nel capoluogo per motivi di lavoro. Nel corso della perquisizione sono stati rivenuti rinvenuti i 2 involucri oggetto dello scambio ed il contenuto risultava essere cocaina. Lo spaccio, rilevato in flagranza, ha comportato l’arresto dello straniero ed una segnalazione amministrativa per art. 75 per l’acquirente.