Imperia. Sono stati approvati col solo voto delle forze di maggioranza gli equilibri di bilancio. Le opposizioni al momento di alzare le mani hanno abbandonato la seduta in polemica per il mancato confronto in commissione bilancio.

Minime le variazioni di bilancio illustrate dall’assessore alle Finanze Fabrizia Bissi Giribaldi: 115 mila euro di nuove entrate (regionali) per tre tronconi di finanziamento destinate ai Servizi sociali, 210 mila euro per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Tra le principali voci di uscite: 400 mila euro per minori previsioni di entrate di proventi delle ammende stradali, 20 mila euro per spese di pulizia, 58 mila euro per l’utilizzo dei pulmini elettrici la cui attivazione è stata prolungata fino alla fine dell’estate, 36 mila euro di spese dovute al ballottaggio elettorale.

Tra i debiti fuori bilancio si aggiungono 664 mila euro a seguito di una sentenza del Tribunale di Roma per bollette Enel non pagate.