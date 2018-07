pallanuoto

Imperia, Sara Amoretti capitano della Rari Nantes lascia la squadra

"Dopo 15 anni di crescita, di successi, di cadute, di risalite e di sorrisi è arrivato il momento di dirsi arrivederci. Un giorno tornerai a giocare per la nostra città, ma per adesso, per qualsiasi scelta prenderai, la Rari ti augura buona fortuna e buona vita"