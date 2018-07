Imperia, ricatti hard via social network, vittime manager e semplici impiegati

Imperia. Ricatti “hard” via Facebook a centinaia di account anche in Riviera. Vittime imprenditori, manager pubblici e privati, semplici impiegati.

“Se non paghi mandiamo alla lista dei tuoi amici di Facebook il video mentre stai in chat con me con tutto quello che dici e fai…”, questa la minaccia che corre sul web.

Le richieste in denaro vanno da 500 a 1.500 euro. La polizia postale è bersagliata da continue segnalazioni e denunce.

“Molti utenti dei social network si rivolgono a noi terrorizzati – confermano alla Postale di Imperia – perché la minaccia è reale. Ragazze giovani e avvenenti con una galleria di foto esplicite chiedono l’amicizia e poi piano piano inducono l’ignaro interlocutore a inscenare, diciamo, scene d’amore virtuali. Poi inviano il video e la lista degli amici della vittima, minacciando di estenderlo a tutti”.

L’appello della Postale è: “Non pagate perché tanto non servirebbe a fermare la minaccia, anzi peggiorerebbe la situazione”. Cosa fare quindi? “Restringere la privacy del proprio profilo e andare a fare denuncia, magari, anche solo per cautelarsi”.

Le vittime vengono anche invitate a diffondere un messaggio col quale si comunica di essere sotto attacco informatico e qualsiasi cosa si ricevesse dal proprio account non va aperta perché è un virus.

Indagini sono in corso in tutta Italia anche in provincia di Imperia, anche se finora le centrali scoperte si trovavano in Nigeria.