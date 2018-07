Imperia, prende al via il primo appuntamento di “Venerdì in CRI”

Imperia. Domani, venerdì 27 luglio, al via il primo appuntamento di “Venerdì in CRI”.

Il Comitato di San Giovanni, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, organizza quattro serate di divertimento e, allo stesso tempo, di solidarietà per contribuire a sostenere le attività della CRI della città.

A partire da venerdì 27 luglio fino a settembre, saranno quattro gli appuntamenti aperti a tutti presso la sede della Croce Rossa in via Trento n. 3 ad Imperia.

Un momento di divertimento in un’atmosfera conviviale, fatta di musica, buona cucina e solidarietà. “Venite a scoprire il menù che è stato riservato per queste serate d’estate, vi aspettiamo!!” – affermano gli organizzatori. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0183-299 090 o visitare il sito www.ineja.it