Imperia, premio miglior allestimento teatrale alla compagnia Ramaiolo

Imperia. Nell’ambito di Teatrika 2018, Festival Teatrale Nazionale svoltosi a Castelnuovo Magra (SP) la compagnia teatrale imperiese ha ottenuto un importante riconoscimento.

La motivazione: “Per la credibile ricostruzione dell’ambiente di vita quotidiana riprodotto con minuziosa cura di ogni dettaglio e della scelta degli oggetti di scena che hanno contribuito a valorizzare gli aspetti comici dello spettacolo. Per la funzionale suddivisione dello spazio in due livelli che ha permesso una maggiore dinamicità interpretativa degli attori. Per la capacità di rendere realistici ed accessibili allo sguardo del pubblico gli spazi fuori scena”.

La giuria di Teatrika ha assegnato il premio come miglior allestimento scenografico a Cristina Coscia e Marco Macchiavelli per l’ideazione della scenografia di “Quando il gatto non c’è….” messo in scena dalla compagnia teatrale Ramaiolo in scena di Imperia.