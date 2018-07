Imperia. Ieri, domenica 1 luglio, si è conclusa con grande successo la prima edizione del Concorso di pittura estemporanea “Angoli caratteristici del Parasio. Luci e Colori” 2018, organizzata dal Circolo Parasio, a Imperia Porto Maurizio, in occasione dei festeggiamenti di San Pietro al Parasio e nell’ambito della ricorrenza del Cinquantesimo (1968 –2018) della fondazione del Circolo.

Gli artisti hanno animato il borgo attirando l’attenzione di molti turisti.

Ampia partecipazione del pubblico alla premiazione degli artisti, tra i quali numerosi bambini e ragazzi che hanno potuto esprimere le loro capacità pittoriche.

I quattro vincitori sono:

1° premio sig. Michele Fazzari

2° classificato sig. Gabriele Sandrone

3° classificato sig.ra Giovanna Lupi

4° classificato sig. Marco Brancatelli

A pari merito, tutti i giovani artisti fino a 14 anni sono stati premiati con un attestato di partecipazione ed un libro offerto dal Circolo Parasio.

Il sig. Fazzari, vincitore, ha consegnato il quadro primo classificato che, a norma di regolamento, resterà di proprietà del Circolo.

“Ringraziamo il sig. Sandrone, secondo classificato, che molto generosamente ha voluto donare il suo quadro al Circolo Parasio, entrando così nello spirito della manifestazione.

Ringraziamo la nostra giuria di esperti d’arte: Civiero, Maggiotto e Grossi. Un sentito ringraziamento ai supermercati Conad di via Airenti e Argine destro per aver partecipato, in qualità di sponsor, con la donazione dei buoni acquisto e all’oreficeria Bernardino Re per la realizzazione del trofeo ‘La Loggia’ ” - commenta il Circolo.