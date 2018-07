Imperia piange il sindacalista Santino Camonita

Imperia. E mancato dopo una lunga malattia il sindacalista Santino Camonita. Aveva 62 anni. Per lungo tempo e stato impegnato in prima linea nella vita cittadina come esponente del Partito Repubblicano rappresentante dell’Uppi e di Assoutenti.

A darne la notizia sul proprio profilo Facebook l’ex sindaco di Diano Marina Angelo Basso che lo ricorda come appassionato insegnante di musica nella scuola cittadina.

Messaggi di cordoglio stanno arrivando da esponenti politici e del mondo del sindacato di tutta la città.

La redazione di Riviera24 porge sentite condoglianze alla figlia Annalisa e a tutti i familiari di Santino.