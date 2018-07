Imperia, peculato, falso e truffa: su clinica Sant’Anna e Asl indaga la procura

Imperia. La procura della Repubblica di Imperia ha aperto un’inchiesta per peculato, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato nei confronti della Asl 1 imperiese e della clinica Sant’Anna, struttura sanitaria e socio-assistenziale di 138 posti letto, accreditata e convenzionata con l’Asl, posta nel centro di Imperia.

Sono migliaia, spalmati in almeno quattro anni, i casi contestati al vaglio del procuratore aggiunto Grazia Pradella: in particolare analisi del sangue i cui costi sarebbero stati attribuiti, senza titolo, al sistema sanitario nazionale. Ci sarebbero almeno due indagati: Giandomenico Poggi, direttore del dipartimento dei servizi dell’Asl e del laboratorio di analisi e Lorenzo Anfossi, capo delle relazioni esterne e istituzionali per la Clinica Sant’Anna.