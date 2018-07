Imperia, Luis Manini: “Sono felice di essere qui, darò il meglio di me stesso”

Imperia. Dopo il tesseramento dell’esterno d’attacco, Luis Manini, arrivano anche le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Imperia.

“Sono molto felice di essere qui, darò il meglio di me stesso per conquistare un posto tra i titolari e per cercare di centrare l’obiettivo stagionale.

Imperia è una grande piazza e sicuramente merita categorie molto più alte di quella attuale, io cercherò di dare il mio contributo ogni qual volta sarò chiamato in causa dall’allenatore e dai miei compagni che non vedo l’ora di conoscere”.