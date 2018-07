Imperia, “Luglio al parco” inizia con “Footloose”

Imperia. Domani, mercoledì 11 luglio, al via il primo appuntamento con “Luglio al parco” quattro mercoledì in cui si succederanno eventi a tema, organizzati dal Comitato di San Giovanni in collaborazione con il Bar 11. Tutte le serate, ad ingresso gratuito, avranno luogo al Parco Urbano a partire dalle 21.

Si inizia con Footloose, che coinvolgerà le scuole di ballo della città in una serata all’insegna della musica e del divertimento. Saranno 4 le scuole che prenderanno parte alla serata: la Palestra Creativa di Simone Stella, l’insegnante Ilaria Franceschini, la New Movanimart con Roberta Airaghi per la danza del ventre e la Milonguita con Zorro e la Roja per una esibizione di milonga e tango.

Tutte le manifestazioni in programma avranno la peculiarità di vedere come protagonisti ragazzi e giovani talenti di Imperia per realizzare appuntamenti incentrati sulla musica e il ballo. Il Comitato di San Giovanni ha offerto la sua collaborazione al Bar 11 per la seconda edizione di “Luglio al Parco”, sia come disponibilità logistica, di personale e di supporto per proseguire un appuntamento estivo che si inserisce nell’estate imperiese.

Ricordiamo tutte le date della seconda edizione di “Luglio al Parco”:

11 luglio: Footloose

18 luglio: Musica & Solidarietà

25 luglio: Imperia’s got talent

1 agosto: Io Canto

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito www.ineja.it e i canali social Facebook e Instagram.