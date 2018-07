Imperia. Dedicata alla memoria delle vittime della strage di via d’Amelio: Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina, a tutte le vittime innocenti delle mafie e a tutti coloro che ogni giorno contrastano con coraggio la criminalità organizzata in ogni parte d’Italia.

Il programma:

– In apertura, Coro “Con Claudia” diretto da Margherita Davico

– Festival di Cinema Itinerante contro le mafie “Libero Cinema in Libera Terra”, Conferenza-Spettacolo di Cinemovel “RIFIUTOPOLI. Veleni e antidoti”, che porta in scena la performance artistica con lavagna luminosa di Vito Baroncini, il sound design di Andrea Basti e il testo del noto giornalista Enrico Fontana che accompagna il pubblico alla scoperta dei cicli illegali dei rifiuti, traffici dell’ecomafia, ma anche delle tante storie pulite e dei comportamenti che insieme possono creare un cambiamento concreto nella difesa della legalità, dell’ambiente, del nostro benessere.

Per l’occasione, nell’Orangerie, si potrà visitare la mostra itinerante “Africa: Bellezze, Ricchezze, Migrazioni”. La serata è organizzata, col patrocinio della Provincia di Imperia, dal Coordinamento Provinciale di Libera, CGIL-Imperia, CISL-Imperia e Savona, UIL-Liguria, CE.S.P.IM, SPES-AUSER di Ventimiglia, Gruppo Ecologico Partigiani Val Prino, Pace Lavoro Legalità, ARCI Provinciale e Ortinsieme.

L’evento, aperto alla cittadinanza, è a ingresso libero. Per i partecipanti sarà disponibile un servizio navetta da Piazza Ulisse Calvi disponibile dalle ore 20:15 alle 23,45

​