Imperia, lite tra vicini finisce a sprangate: 63enne in prognosi riservata

Imperia. Un 67enne ha aggredito a sprangate il vicino di casa 63enne dopo un diverbio. E’ successo stamane a Caramagnetta, frazione di Imperia. Sull’accaduto indaga la polizia, intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia dei carabinieri.

Stando a quanto fino ad ora ricostruito dalla polizia, che si è avvalsa della testimonianza della moglie dell’aggressore, il 67enne stava percorrendo in auto il vialetto di casa per uscire dalla sua proprietà quando, in mezzo alla strada, avrebbe trovato il vicino di casa a bordo della propria autovettura. Il fatto che quest’ultimo si trovasse nella sua proprietà e gli stesse ostruendo il passaggio ha fatto sì che tra i due vicini, tra i quali da tempo non scorre buon sangue, scoppiasse l’ennesimo violento diverbio, al culmine del quale il 67enne avrebbe preso una spranga trovata a lato del viale e avrebbe iniziato a distruggere l’auto del vicino.

L’uomo avrebbe colpito la vettura come una furia, infrangendo parabrezza e finestrini e riportando sulle braccia ferite compatibili con tagli provocati dai vetri in frantumi. A riportare ferite più gravi è stato il 63enne, trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferita anche la moglie della vittima, accorsa sul vialetto in un secondo momento nel tentativo di difendere il marito.

Liti e dissapori, tra i due vicini di casa, vanno avanti da tempo, tra denunce reciproche e cause in tribunale: solo lo scorso 2 luglio tra i due era scoppiato un violento diverbio, al quale avevano posto fine i carabinieri.