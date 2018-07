Imperia, l’istituto Ruffini il 10 luglio festeggia i suoi neodiplomati

Imperia. Come da tradizione ormai, il Ruffini di Imperia si accinge a festeggiare i neodiplomati, nella Cerimonia di consegna dei Diplomi.

L’evento, atteso da studentesse, studenti e famiglie, si terrà martedì 10 luglio, alle 17, presso l’Auditorium della C.C.I.A.A. di Imperia, alla presenza di autorità, rappresentanti delle istituzioni e del territorio, unite al mondo della scuola per l’occasione conclusiva dell’anno scolastico 2017/18.

La scuola saluta quest’anno gli studenti nati nel secolo scorso, ovvero la classe ’99. Dal prossimo anno, i nativi del “2000” diventeranno i protagonisti del Diploma Day. Grazie al patrocinio del Comune di Imperia ed alla sinergia con il territorio, anche quest’anno l’Istituto Ruffini si appresta a vivere, insieme a studentesse e studenti, uno dei momenti più emozionanti della vita scolastica dei ragazzi. E’ un traguardo importante, una meta ambita che, proprio per questo, va immortala e ricordata degnamente.

Il Diploma Day sarà anche occasione per celebrare i successi degli studenti sia in merito alle certificazioni linguistiche ottenute che ai risultati eccellenti conseguiti in seguito alla partecipazione ad importanti progetti nazionali.