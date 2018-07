Imperia. Scrive Marina, una nostra lettrice: “Abito ad Imperia da molti anni, restando in attesa dell’attivazione del numero per le situazioni di degrado come promesso dalla nuova amministrazione di Imperia, vorrei segnalare l’incuria e l’erba alta in via Spontone, proprio dai Vigili Urbani e del digusto di strada per Montegrazie, foto che mi ha inviato una mia amica tramite mail.

Capisco che manca l’assessore addetto, ma dalle foto si può notare che è da diverso tempo che la strada si trova in queste condizioni, per quanto riguarda le foto della mia mica in strada Montegrazie…beh! Penso che si commentano da sole”.