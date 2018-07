Imperia, l’equipaggio composto da Castino Giuseppe e Colombo Giovanni vince l’8° Memorial Parodi Evandro

Imperia. Si è svolto domenica 29 luglio, nello specchio acqueo antistante Imperia Porto Maurizio, l’8° Memorial Parodi Evandro, gara sociale di bolentino a coppie, organizzata dalla A.P.S.D. Stella Maris di Imperia Borgo Marina in collaborazione con la famiglia Parodi, qui rappresentata da Parodi Diego figlio di Evandro.

La gara si è svolta in una giornata calda e afosa, con un mare leggermente mosso che ha messo a dura

prova tutti i tredici equipaggi partecipanti. Dopo la pesatura del pescato, costituito per la maggior parte da saraghi, donzelle e perchie, e dopo aver esposto la classifica, sono state effettuate le premiazioni di tutti gli equipaggi presso la sede sociale della Società.

Il Presidente della Stella Maris Guido Ascheri, durante la cerimonia della premiazione, ha preso la parola ringraziando, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, tutti i concorrenti per la numerosa partecipazione e lo staff della Stella Maris rimasto a terra che nel frattempo aveva approntato un ricco buffet. Inoltre un sentito e doveroso ringraziamento a Parodi Diego per la completa sponsorizzazione della manifestazione, e all’Assessore allo Sport e Manifestazioni del Comune di Imperia Dott. Simone Vassallo per la sua gradita partecipazione. Infine un ringraziamento anche allo sponsor tecnico della Stella Maris il negozio di pesca Hakuna Matata di Giraudo Diego, che ha donato a tutti i concorrenti un bellissimo cappello della Mustad, e alla Compagnia delle Specialità Alimentari Liguri che ha messo a disposizione dei concorrenti le specialità

della sua produzione.

La gara di bolentino è stata vinta dall’equipaggio composto da Castino Giuseppe e Colombo Giovanni. Al secondo posto l’equipaggio composto da Rizzo Maurizio e Bruno Maurizio. Al terzo posto l’equipaggio composto da Basolo Davide e Marino Manuel. Infine dopo il lauto buffet il Presidente Guido Ascheri ha salutato tutti dando appuntamento al prossimo anno.