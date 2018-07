Imperia, le giovani della Rari Nantes si allenano con le slovacche del Kosice

Imperia. Giornata diversa per le giovanissime giallorosse che hanno svolto un common training con le slovacche del Dracice Kosice.

In acqua è scesa una selezione della Rari Nantes Imperia, mista Under 13 ed Under 15 femminile, contro le pari età straniere che in questi giorni soggiornano a Genova.

E’ stata una giornata di emozioni anche per Merci Stieber che ha rincontrato l’amica ed ex compagna di squadra Cinzia Ragusa, ora allenatrice delle slovacche. Le due hanno giocato insieme all’Orizzonte Catania e la Ragusa ha anche vinto la medaglia d’oro olimpica con il Setterosa ad Atene 2004.