Imperia, l’artista Massimo Ferrari conquista il disco d’oro alla carriera

Imperia. Un orgoglio per Colomba Tirari, presidente del comitato Unicef di Imperia, la conquista del disco d’oro alla carriera da parte dell’artista Massimo Ferrari, già da tempo nominato dalla stessa presidente messaggero di Pace Unicef.

Infatti, terminato il tour 2017/2018, Massimi Ferrari raccoglie i frutti del suo lavoro. “Vent’anni fa è iniziato tutto, non per gioco, ma per passione, per amore della musica“. Ed eccolo qui pronto a ricevere il tanto ambito disco d’oro alla carriera, consegnato da una icona della musica italiana nel mondo, Toto Cutugno il 21 giugno 2018, presso i suoi studi siti in Milano.

Ci è inoltre giunta notizia della scrittura di un libro che parla della vita di Massimo Ferrari, quasi un esistenza parallela fatta di racconti che si svolgono in scenari a dir poco sconcertanti. Questo è tutto ciò che ci è stato rivelato per saperne di più dovremo aspettare la presentazione che avverrà all’incirca nel prossimo autunno.

Sui migliori digital stores del mondo troviamo l’ultimo lavoro, “Che Sensazione Remix”, creato per l’occasione da Norma Imbriano per la Hurricane Music production distribuito da Believe Digital per onorare la fantastica carriera del cantante italo/svizzero. Prossimamente Spazio Musica, programma televisivo ideato e realizzato da Francesco Lacalamita, dedicherà una puntata all’artista “Massimo Ferrari si racconta”; la puntata speciale verrà trasmesso come sempre in un circuito televisivo che copre 13 regioni di Italia con ben 36 emissioni settimanali. Ma le sorprese di Massimo Ferrari sono tante, tra cui un progetto/concerto live da realizzare a breve nella nostra provincia pro Unicef.