Imperia, la Rari Nantes introduce la figura del direttore generale: sarà Matteo Gai

Imperia. Stagione conclusa in casa Rari dove è tempo di programmazione tecnica per la gestione ordinaria e straordinaria dell’impianto, di considerazioni sull’annata appena conclusa mentre si lavora assiduamente per la realizzazione della nuova stagione sportiva.

Nell’organigramma è stata introdotta la figura del direttore generale: un nuovo ruolo all’interno della società che verrà ricoperto dal dottor Matteo Gai. Già direttore dell’Impianto e CFO della società giallorossa. L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dal personale e dall’assemblea dei Soci.

Sono giorni intensi per gli affidamenti degli incarichi sportivi e manageriali, dei rinnovi contrattuali e delle attività di comunicazioni per tutte le iniziative rivolte al pubblico.