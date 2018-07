Imperia. Si è conclusa con un doppio incontro a Palazzo Civico la due-giorni della delegazione di Friedrichshafen a Imperia. Questa mattina Josef Büchelmeier, ex sindaco della cittadina tedesca e presidente dell’associazione ‘Amici di Imperia’, è stato ricevuto dal sindaco di Imperia on. Claudio Scajola. Presente all’incontro anche la presidente dell’associazione ‘Amici di Friedrichshafen’, Silvia Masserini.

Durante l’incontro il sindaco Scajola ha sottolineato l’importanza che il gemellaggio abbia ricadute reali sulle due città e ha auspicato una sempre maggiore collaborazione. Al termine della visita, il primo cittadino ha donato alla delegazione il gagliardetto della Città di Imperia.

In precedenza, Josef Büchelmeier aveva incontrato l’assessore con delega ai Rapporti con le Città Gemellate, Marcella Roggero, per fare il punto sui progetti da portare avanti nel periodo 2018-2019. In particolare, la delegazione tedesca ha espresso la volontà di organizzare un evento a Friedrichshafen il 21 marzo 2019, in occasione del decimo anniversario dall’inizio delle pratiche per il gemellaggio.

Al termine dell’incontro l’assessore Roggero ha dichiarato: “Dopo la bellissima festa di ieri al Parco Urbano e la cena organizzata dal presidente dell’US Caramagna Giovanni Lazzarini, quello di oggi è stato un incontro operativo, con tanti progetti sul tavolo. I gemellaggi sono una risorsa che dobbiamo sfruttare al meglio”.