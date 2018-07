Imperia, Iraci: “Per soli tre voti il Popolo della Famiglia non entra nel consiglio comunale della città”

Imperia. “Per soli tre voti il Popolo della Famiglia non entra nel consiglio comunale della città di Imperia. Un sentito ringraziamento agli elettori imperiesi che hanno contribuito comunque ad un risultato lusinghiero per il Movimento e determinante per la Coalizione ed un augurio di buon lavoro al Sindaco e alla Giunta.

Al termine delle elezioni amministrative di Imperia, conclusesi lo scorso 24 giugno con la vittoria al ballottaggio del sindaco Claudio Scajola della cui coalizione il Popolo della Famiglia fa parte ed a cui ha contribuito significativamente apportando 316 voti (decine di voti sono stati purtroppo annullati per errori nel voto), il Movimento nel plaudere alla vittoria del Sindaco Claudio Scajola ed augurare buon lavoro alla Giunta comunale, certo dell’attenzione che vorrà riservare alla Famiglia che l’art. 29 della Costituzione riconosce “come società naturale fondata sul matrimonio”, ringrazia sentitamente i propri collaboratori e militanti per l’impegno profuso e gli elettori imperiesi per la fiducia espressa nel voto” - il presidente del Circolo di Imperia Popolo della Famiglia, Nino Iraci.