Imperia. “Non è emulazione, anche se gli esempi quando sono buoni vanno seguiti”.

Così il presidente della Provincia Fabio Natta ha spiegato in Consiglio provinciale la decisione di mandare a far rimettere in sesto l’orologio sopra al vano ascensore del palazzo della Prefettura fermo da tempo, come lo è stato per anni quello sulla torre del Municipio che Claudio Scajola ha fatto riparare il giorno dopo essere stato eletto sindaco.

“Mi ero ripromesso – sottolinea Natta – che lo avrei fatto aggiustare solo nel momento in cui il bilancio fosse stato messo in sicurezza. Ci siamo riusciti grazie all’impegno degli uffici. Mi sembra un bel gesto anche nei confronti dei dipendenti”.