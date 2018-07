Imperia, in arrivo due sedute: all’ordine del giorno commissioni consiliari e bilancio

Imperia. Torna a riunirsi dopodomani il Consiglio comunale. Mercoledì 25 alle ore 19 per la costituzione delle commissioni consiliari. Più delicata la seduta del 31 in occasione della quale saranno discussi gli equilibri di Bilancio.

Intanto arrivano sul tavolo del presidente del parlamentino Pino Camiolo le prime “question time” a firma del neo capogruppo di “Imperia al centro” Alessandro Savioli. Riguardano, la prima, l’assenza di esponenti dell’amministrazione (sindaco e giunta) alla manifestazione antimafia di “Libera” nel parco di Villa Grock nel giorno della commemorazione della strage di Via D’amelio nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, nonché il mancato presidio da parte di una pattuglia di vigili urbani che ha creato non pochi problemi al traffico. Savioli chiede, poi, chiarimenti sullo spostamento del Luna Park estivo dalla Spianata di Oneglia a calata Anselmi a Porto Maurizio e quali siano utilità e costi del ripristino del semaforo all’imbocco di piazza Dante da via Bonfante preannunciato dal sindaco Claudio Scajola e dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.