Imperia, il sindaco Scajola incontra la Rari Nantes

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto quest’oggi presso il Palazzo del Comune la visita del consiglio direttivo della Rari Nantes, insediatosi nell’assemblea di maggio 2018. Presenti all’incontro la presidente Francesca Leone e il direttore generale Matteo Gai, che hanno illustrato al primo cittadino il documento “Rari 2022”, che racchiude il programma di sviluppo della piscina “Felice Cascione” per i prossimi anni.

“È un tema a me molto caro. La piscina fu uno dei traguardi più difficili ma più importanti raggiunti nel mio precedente mandato da sindaco”, ricorda Scajola. “Ho preso visione del documento. C’è da parte della nostra amministrazione, a partire dall’assessore Simone Vassallo, la massima collaborazione a rendere la struttura moderna e più accogliente. La valorizzazione dell’impianto – conclude il sindaco – è un passaggio importante per il completamento del polo sportivo di San Lazzaro e per rendere Imperia una vera città dello sport”.