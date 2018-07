Imperia. Si è svolta quest’oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo Civico, la conferenza stampa che ha anticipato la partenza di Elena Oddone e Francesca Riano, veliste dello Yacht Club Imperia, per Newport, città gemellata con il capoluogo, dove dal 7 al 15 agosto parteciperanno ai Campionati Mondiali Assoluti 420.

Durante la conferenza stampa il sindaco di Imperia, on. Claudio Scajola, ha consegnato alle atlete l’invito ufficiale, destinato al sindaco di Newport, per le Vele d’Epoca che si terranno ad Imperia dal 5 al 9 settembre.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco, gli assessori Marcella Roggero e Simone Vassallo, le due veliste, il presidente dello Yacht Club Imperia, Marco Savini, e il presidente di Assonautica Imperia, Enrico Meini.

“Siamo sicuramente molto orgogliose. Dobbiamo ringraziare il circolo, gli sponsor e soprattutto il nostro allenatore, Agostino Amoretti, senza il quale non avremmo mai raggiunto questi traguardi”, hanno sottolineato le veliste.

“È una bella soddisfazione e un grande motivo di orgoglio avere due altri fiori all’occhiello della Città di Imperia che rappresentano lo sport in mare”, ha commentato l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Un ringraziamento allo Yacht Club Imperia e all’allenatore delle ragazze. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli allenatori che continuano a persistere nella diffusione dello sport in città. Li invito a continuare in questa direzione. L’impegno da parte mia, come amministratore, e di lavorare durante il mandato per dare efficienti e nuovi impianti sportivi”.

“Dopo la visita degli amici di Friedrichshafen, un’altra bella occasione per rinsaldare i legami con le città gemellate”, ha dichiarato l’assessore con delega ai Rapporti con le Città Gemellate, Marcella Roggero. “Ricordo di essere andata a Newport quando avevo l’età di queste due ragazze. È stata un’esperienza bellissima e non posso che augurare loro il meglio. Sono sicura che saranno due splendide ambasciatrici di Imperia“.

Gli sponsor delle due veliste imperiesi sono: Balbi Nautica Srl di Savona Harken Point e Musto Point in collaborazione con il cordificio Plam Srl di Legano e Veleria San Giorgio di Casarza Ligure.