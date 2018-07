Imperia, il direttore marittimo della Liguria visita la Capitaneria di Porto

Imperia. L’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore Marittimo della Liguria, si è recato nel corso della mattina di ieri in visita alla Capitaneria di Porto di Imperia.

Accolto dal Capitano di Fregata (CP) Marco Parascandolo, Comandante della Capitaneria di Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, l’Ammiraglio ha incontrato il personale militare dipendente e visitato la sede, informandosi compiutamente sui risultati più importanti dell’attività istituzionale della Capitaneria di Porto.

La presenza del Direttore Marittimo della Liguria è stata anche l’occasione per far visita al prefetto di Imperia, Silvana Tizzano, al presidente della Provincia di Imperia, Fabio Natta, e al sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

La visita ha costituito un momento particolarmente importante per il personale del Compartimento Marittimo in questo particolare impegnativo frangente della stagione estiva che, com’è noto, costituisce un significativo banco di prova per le attività operative della Guardia Costiera.