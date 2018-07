Imperia, il cordoglio di Furio Truzzi per la scomparsa di Santino Camonita

Imperia. “La scomparsa di Santino Camonita ci riempie di dolore e commozione”: il presidente nazionale di Assoutenti, Furio Truzzi, esprime così tutto il suo cordoglio per la perdita dell’amico e presidente di Assoutenti Imperia.

“Santino Camonita da oltre dieci anni era in prima linea con Assoutenti per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. Particolarmente attento e sensibile alle questioni dei piccoli proprietari immobiliari, come dimostra il suo lungo impegno anche come rappresentante dell’UPPI, Santino si è battuto in questi anni per difendere in particolare gli utenti dei servizi pubblici sul territorio della provincia di Imperia in cui viveva e operava. Ultima sua importante battaglia quella che ha seguito lo scorso anno lo spostamento a monte di alcune stazioni ferroviarie della riviera, con grandissimi disagi per i passeggeri, tanto pendolari quanto turisti.

Molte le sue iniziative per favorire il dialogo istituzionale e la conoscenza dei diritti di utenti e consumatori. Una dedizione che non è mai venuta meno e che tutti, non solo all’interno dell’associazione, gli continueranno a riconoscere.

Da parte del presidente Furio Truzzi e di tutti i colleghi e volontari di Assoutenti, le condoglianze più sentite alla famiglia“.