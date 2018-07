Imperia, il Comitato san Giovanni e i volontari della Croce Rossa organizzano “Venerdì in CRI“

Imperia. Questa sera venerdì 27 luglio il Comitato san Giovanni e i volontari del comitato cittadino della Croce Rossa Italiana uniscono le loro forze e passione e vi danno appuntamento alla del ciclo “Venerdì in CRI“ , evento promosso a sostegno delle attività istituzionali che tutti ben conosciamo ed apprezziamo che da sempre la Croce Rossa Italiana svolge a favore dell’intera collettività imperiese e del territorio del ponente ligure.

Si tratta di una nuova iniziativa che testimonia e conferma il forte legame che da anni unisce il Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi e la pubblica assistenza imperiese, fatta di interventi ed azioni di reciproca collaborazione che vanno a beneficio dell’intera popolazione. locandina CRI

All’insegna del divertimento, del buon mangiare (verranno proposti alcuni piatti della festa di san Giovanni quali la pasta al pesto, la frittura di calamari, la salsiccia alla brace con patatine e cundiùn, il tutto completato da bibite varie, vino, caffè e crostata) e di una piacevole musica d’ascolto, il Comitato san Giovanni e la Croce Rossa Italiana invitano tutti gli imperiesi ed ospiti a trascorrere qualche ora in compagnia, con la significativa

finalità di offrire un importante sostegno all’attività presente e futura della Croce Rossa Italiana.

Appuntamento dalle 19,30 presso la sede storica di via Trento civico 3 rione di Borgo San Moro ad Imperia.

L’evento “Venerdì in CRI” si ripeterà nuovamente il 10 e 24 agosto, per concludersi il 14 settembre, sempre all’insegna della solidarietà, amicizia, buona musica e buon mangiare.