Imperia. Al questionario proposto dal sindaco Claudio Scajola quelli del Comitato “Via Cascione, isola Felice” presieduto da Andrea Falciola non ci credono nemmeno un po’. “E’ fatto – dicono – perché abbia l’ esito sperato da chi lo ha proposto. Non siamo disposti a rinunciare a un centro storico a misura d’uomo per il capriccio di una persona”.

Tutti contro la marcia indietro prospettata dal primo cittadino a proposito dell’isola pedonale di via Cascione come richiesto dal fronte del “no” capeggiato dal neo assessore alla Viabilità Antonio Gagliano, titolare di un bar nell’area pedonalizzata che si trova, dunque, in una “sospetta” posizione di conflitto di interessi.

Operatori e residenti del centro storico, assicurano che gli imperiesi non sono affatto contrari al tratto di via Cascione senza auto. “La maggior parte dei negozianti- afferma Andrea Falciola – hanno aderito con entusiasmo al progetto e oltre 1000 persone non solo di Porto Maurizio hanno firmato la petizione e stanno per fare il bis. La gente chiede una città vivibile. È un percorso inarrestabile”.

Il Comitato ha intenzione, dunque, di fare il massimo della pressione sul Comune per non far riaprire la via a fasce orarie come “promette” il questionario.

Nei video che seguono gli interventi della serata.